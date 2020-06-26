В Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом. Цифра за сутки преодолела критическую отметку
Согласно официальной статистике Минздрава, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 1 109 новых случаев заболевания китайским вирусом. Эта цифра впервые превысила отметку в тысячу человек. Всего в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случаев заражения Covid-19. Скончались за сутки 19 человек. При этом 18 299 пациентов за время эпидемии выздоровели.
В некоторых городах страны ситуация с заболеванием подбирается к критической точке. Так, врачи из Ровно забили тревогу из-за переполненных больниц и высокого показателя смертности. Они записали видеообращение, которое опубликовала в Фейсбук заместитель городского председателя Галина Кульчинская.
«Больница переполнена. Наша область, в частности наш город, находится сейчас среди лидеров в Украине. Надеюсь, что вы поймете, что каждый десятый, практически, умирает», - рассказал главврач Ровенской ЦГБ Евгений Кучерук.
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В своем обращении врачи призвали украинцев соблюдать правила карантина, носить средства защиты и не забывать о социальной дистанции.
В свою очередь, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи "Юбилейный" Виктория Покоевчук заявила, что вирус становится все более агрессивным, ведь только за прошедшую неделю в их заведении диагностировали втрое больше пациентов с китайским вирусом, чем во все предыдущие недели.
«Наступление коронавирусной инфекции становится более агрессивным», - подчеркнула медик.
Напомним, в паникующем Минздраве экстренно обратились к украинцам, больницы переполнены.
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