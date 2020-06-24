Министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление из-за резкого роста количества заболевших китайским вирусом в Украине
В среду, 24 июня, глава Минздрава заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне вируса.
В больницу попадают люди, у которых тяжелое течение болезней, из-за чего нужно разворачивать вторую волну больниц.
При этом глава Минздрава призвал украинцев в серьез отнестись к ситуации, и следовать правилам предосторожности, чтобы не заболеть.
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"В очередной раз обращаюсь к вам. Подумайте об этих цифрах. Подумайте, что скоро закончится и вторая волна больниц и третья", - заявил он.
Также на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что количество больниц первой волны будут увеличивать.
"На первом месте по рассмотрению у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает число случаев больных коронавирусной болезнью. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", - добавил он.
Отметим, 24 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству инфицированных китайским вирусом. За последние сутки заболело 940 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львського области (203), Ровенской (126), Киеве (99), Закарпатской области (79).
Отметим, в Украине второй день растет количество зараженных, хотя до этого было три дня спада заболевания.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 39 014 человек, из них 17 409 выздоровели, летальных исходов — 1051.
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