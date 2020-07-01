Ні талонів, ні жетонів, ні пільг для іногородніх

З 1 липня 2020 року вступили в силу нові правила проїзду в муніципальному транспорті Києва

Тепер проїхати в Києві можна буде тільки по електронному квитку або карткою KyivSmartCard.

Картка коштує 50 гривень + за проїзд мінімум 8 грн. Ціна поїздки залежить від їх кількості (якщо платити відразу всю суму):

1 - 9 поїздок - 8 грн,

10 - 19 поїздок - 7, 70 грн.

20 - 29 поїздок - 7,40 грн,

30 - 39 поїздок - 7,10 грн,

40 - 49 поїздок - 6,80 грн,

від 50 поїздок - 6,50 грн.

Придбати її можна в метро на таких станціях:

Червона гілка: Академгородок, Житомирська, Берестейська, Університет, Театральна, Хрещатик, Арсенальна, Дніпро, Гідропарк, Дарниця, Лісовий.

Синя гілка: Героїв Дніпра, Почайна, Тараса Шевченка, Площа Льва Толстого, Палац Україна, Либідська, Голосіївська, Виставковий центр, Теремки.

Зелена гілка: Сирець, Осокорки, Харківський.

Також KyivSmartCard продаються в касах на лінії Борщагівського швидкісного трамвая, на Київському фунікулері і в кіосках.

Електронний QR-квиток можна отримати через додаток KyivSmartCard. Паперові QR-квитки продають у касах на кінцевих зупинках та у київському метро.

Що стосується пільговиків, то киянам або тим, хто постійно працює в столиці, знадобиться "Картка киянина"

Щоб її отримати, треба звернутися у Державний ощадний банк України ("Ощадбанк") з документами: паспортом або документом, що його заміняє, ІПН, посвідченням, яке дає право на пільги, та оригінал довідки МСЕК (для інвалідів).

Складніше скористатися пільгами на проїзд іногороднім. Для них процедура виглядає наступним чином:

потрібно купити квиток;

скористатись ним у транспорті;

зберегти квиток, або чек за оплату проїзду або банківську виписку;

звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

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