Кількість заражених китайським вірусом в Україні може бути більше мільйона чоловік

Про це заявив лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев, пише replyua.net

«Не буду здивований, якщо їх в Україні мільйон і навіть більше – тих, хто заразилися і мають імунітет», – пояснив лікар.

Крім того Жигарев заявив, що потрібно розрізняти кількість інфікованих і кількість тих, хто захворів.

«Людина заразилась, у неї виробилась імунна відповідь, але вона може не мати абсолютно ніяких симптомів і почувати себе цілком нормально», – сказав медик

Окремо лікар розповів, що визначити кількість осіб цієї категорії важко, так як вони не звертаються за допомогою.

«Практично всі хворі нам відомі, тому що зрозуміло, якщо у людини є симптоми, він так чи інакше звертається до лікаря і підпадає під цю статистику», – резюмував лікар.

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Кабінет міністрів підтримав підтримав нові заходи на засіданні в середу, 1 липня.

Штрафи загрожують власникам громадських установ і організацій, водіям маршруток за перебування відвідувачів та пасажирів без масок. Карати також людей, які не носять маски в громадських місцях.

«Встановлюємо спеціальну відповідальність за неношение масок громадянами України — відповідальність буде передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення, та окремо — відповідальність юридичних осіб: власників будівель, споруд та громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов'язані пропускати громадян у зазначені приміщення тільки при наявності масок», — заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Для юридичних осіб штрафи становлять від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 — 5100 гривень).

В Кабміні додали, що для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі.

Тепер проект закону, який підтримав уряд направлять у Верховну Раду. Штрафи почнуть діяти, якщо за це проголосують нардепи.

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