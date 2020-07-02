Тепер українцям не доведеться проходити карантин після перетину польського кордону

На сайті Прикордонної служби Польщі нещодавно з'явилася інформація про скасування обов'язкової 14-денний обсервації для українських пасажирів. Поки що скористатися цим привілеєм можуть тільки ті, хто подорожують літаками.

Крім українців від проходження двотижневого карантину також звільнили авіапасажирів з Грузії, Чорногорії, Японії, Канади, Албанії та Республіки Корея.

Таке рішення Рада міністрів Польщі прийняла у зв'язку з відміною жорстких обмежень на внутрішніх кордонах ЄС, яка сталася в ніч з 12 на 13 червня. Тепер людям, які прибувають в країну, більше не потрібно проходити санітарний контрольний і обов'язковий карантин тривалістю 14 днів.

Однак на зовнішньому кордоні ЄС як і раніше діють обмежувальні заходи. Так, наприклад, на кордоні з Росією, Білорусією і Україною в'їзд іноземців у Польщі з сухопутними маршрутами все ще заборонено. Зробити це можна тільки в декількох пропускних пунктах: Рави-Руської, Медиці, Краковці, Ягодині (з боку України).

Раніше ми повідомляли про те, що Європейський союз планує відкрити кордони для громадян ряду країн з 1 липня. Так, вже скоро відвідати Європу зможуть жителі Тунісу, Уругваю, Південної Кореї, Таїланду, Сербії, Руанди, Нової Зеландії, Марокко, Чорногорії, Японії, Грузії, Канади, Австралії та Алжиру.

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