Українцям нагадали, що карантин у країні триває, і дотримання масочного режиму в тому числі

Голова МОЗ Максим Степанов заявив про посилення покарання за відсутність масок. Міністр озвучив нові суми в ході свого брифінгу 2 липня, передає Politeka.net. Зокрема, штрафи зростуть до 5 тисяч гривень.

Так, за відсутність захисної маски в громадських місцях громадян будуть карати штрафом у розмірі 170-255 гривень, а власників закладів - 3400-5100 гривень.

Степанов зазначив, що законопроект з відповідними цифрами незабаром передадуть до Верховної Ради.

"Всі ці дії робляться для здоров'я і життя наших громадян", - резюмував він.

Нагадаємо, 2 липня президент Володимир Зеленський попередив українців про другу хвилю захворюваності китайським вірусом під час традиційної селекторної наради.

Наголошується, що показник захворюваності на сьогодні становить 58 осіб на 100 000 населення. Однак залучення апаратів ШВЛ досить низька - всього 6,5%.

За станом на 2 липня в Україні підтвердили 45 887 випадків інфікування при 1185 летальних наслідків і 20 053 випадки одужання. За останню добу зафіксовано 889 нових випадків.

При цьому, як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обмеження будуть посилені, в тому випадку, якщо хворих китайським вірусом буде більше 60 на 100 тисяч громадян. Таким чином, Україна опинилася в кроці від посилення карантину.

Шмигаль уточнив, що рішення про обмеження будуть прийматися владою на місцях.

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