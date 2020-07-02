Українські підрозділи в зоні ООС будуть посилені американськими ПТРК Javelin



Про це в інтерв'ю АрміяInform повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак.

"Зараз у нас в наявності вже значно більшу кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що надалі кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, посилять «Джавелінами». Крім того, при підготовці цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо і застосування безпілотників «Байрактар» з бойовим враженням цілі", - зазначив військовий.

За словами Хомчака, зараз ВСУ більше уваги і часу приділяють підготовці військ до наступальних дій.

"За 6 років ми навчилися добре оборонятися. А військо повинно бути навченим і наступати вдень і вночі, за будь-яких погодних умов. Таке завдання я поставив ще рік тому. Адже армія повинна бути всебічно підготовлений до різного розвитку подій", - заявив начальник Генштабу.

Раніше ми повідомляли, що ВСУ збільшують боєготовність на півдні України через ймовірного нападу Росії.

Останнім часом активно обговорюють активізацію російських військ у південному регіоні, зокрема - військові навчання "Кавказ". Цілком імовірно, що Росія стягує великі сили до Чорного моря, щоб завдати нового удару.

Командувач Об'єднаними силами Сергій Наївши стверджує, що поки українські військовослужбовці нічого не знають про активні дії окупантів на території Криму. Водночас, командування ОС ВСУ докладає багато зусиль для видобутку оперативних даних.

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