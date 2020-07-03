Українців попередили про зміни перебігу епідемії китайського вірусу

Про це йдеться в повідомленні НАН України, де також названі регіони, жителі яких ризикують більше за інших.

Так, порівняно з попереднім тижнем, коли фіксували щодоби кількість хворих коронавірусом в межах тисячі і більше осіб, до 3 липня епідемія коронавіруса в Україні дещо сповільнилася.

Робоча група Національної академії наук математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією, прогнозує, що найближчим часом кількість хворих складе 1143 осіб (минулого тижня ця цифра становила 1170). Кількість смертей буде в межах 14−18 випадків на добу (минулого тижня цей показник становив 20−24).

Наголошується, що найбільше хворих будуть фіксувати у Львівській, Закарпатській, Рівненській областях і в Києві.

Проте вчені попереджають, що розслаблятися рано жителям всієї країни. Згідно з прогнозом, при збереженні поточної тенденції вже в кінці липня добове кількість нових інфекцій може перевищити 2 тисячі.

«Статистика по Україні демонструє стійку тенденцію до збільшення кількості нових інфікованих в день, але при цьому темпи розвитку епідемії знизилися в порівнянні з попереднім тижнем. Львівщина та Закарпаття показали значно кращу динаміку, ніж очікувалося, але вони все одно в лідерах за темпами поширення інфекції. Причина — збільшення контактів населення», — цитує вченого «Оглядач».

Також наголошується, що серед нових інфікованих істотно зросла ймовірність легкого перебігу хвороби.

Зазначимо, за минулу добу, 2 липня, вірус в Україні виявили у 876 осіб, зафіксовано 27 летальних випадків, 505 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 46 763 осіб, з них 20 558 одужали, летальних випадків — 1212.

Тим часом, у ВООЗ зазначають, що хоча багато країн досягли прогресу в боротьбі з китайським вірусом, але на глобальному рівні поширення пандемії насправді прискорюється.

«Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо жити своїм життям. Але сувора реальність полягає в тому, що це навіть близько не кінець», — заявив глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

2 липня в світі зареєстрували понад 208 тисяч нових випадків захворювання китайським вірусом.

За час пандемії у світі зареєстрували 10 мільйонів 982 тисячі випадків зараження, з яких летальних – майже 524 тисяч. Зараз вилікувались 6 мільйонів 139 тисяч чоловік.

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