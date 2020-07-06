Президент України Володимир Зеленський провів кілька робочих зустрічей в Одесі

Також президент встиг і відпочити. Українські журналісти з'ясували деталі люксової подорожі Зеленського, передає znaj.ua.

Відомо, що президент України зупинився в готелі “Немо”, в президентському люксі розміром 80 квадратних метрів.

Ціна за добу проживання в цьому номері становить близько 20 тисяч гривень - у номері є джакузі і тераса з видом на море.

Також відомо, що він встиг скупатися і на морі - готель “Немо” має власний пляж і вихід до моря, адже готельний комплекс побудували на відстані 100 метрів до води.

Це, за словами екс-депутата Борислава Берези, є незаконним, адже закон України забороняє будувати на такій відстані від берегової лінії.

Згідно з офіційним розкладом справ президента, він мав близько шести годин вільних від справ, відведених під відпочинок.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський проігнорував запитання від журналістів і порушив карантин

Зокрема, він пішов від питання про порушення карантину в Одесі, що може загрожувати погіршенням епідеміологічної ситуації з китайським вірусом.

"Зеленський тільки що покинув готель "Немо" на одеському узбережжі… З самого ранку у дворі готелі було жваво. Охоронці з УГО фотографували нашого журналіста… У підсумку Володимир Зеленський вийшов з готелю в 9 ранку, швидко сів у "Мерседес" і поїхав на Морвокзал", - сказано в повідомленні під відео.

На кадрах видно, що на питання журналіста, чи він відчуває свою провину в тому, що українці тотально ігнорують карантин, Зеленський не відповів. Як відомо, обмеження порушував і сам президент, не носячи маску. Слідом за автомобілем Зеленського попрямував кортеж з 6-ти чорних бусів.

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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