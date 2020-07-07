У Києві продають кавуни, в яких зашкалює вміст нітратів

Як повідомляє Politeka.net фотодоказ президент хокейного клубу "Кривбас" Олександр Шевченко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На фото видно, що нітратомір показує вміст нітратів – 570 мг на кг при нормі 60.

"Сьогодні заїхав по дорозі додому на Столичний ринок і купив два кавуна. З появою дітей у будинку з'явився нітратомір. Результат ви бачите на фото. На будь-якому ринку, наскільки я розумію, має бути лабораторія і різне гі*но продаватися там не має? Чи має? Або 1000 грн і можна радіоактивними ягодами торгувати? Тепер головне – там стоїть фура, в якій залишилося 10 відсотків кавунів. Все інше ви вже їсте або з'їли. Загалом таким лайном ми годуємо своїх дітей і себе труїмо. Дивно, що вірус взагалі прижився в нашій популяції", – написав Шевченко.

"Ранній кавун завжди на нітратах. Кавуни визрівають в нормальних умовах в середині-кінці серпня. Природу не надуешь, а хитрозаді "фермери" нас з Вами намагаються надути впарюючи хімію і заробляючи на цінах. Лабораторії підсовують нормальний або гроші, а все інше хімія", "Що ми їмо", "Ударна доза нітратів виключає захворювання ковид 19. Думай", " "Будьте акуратні. У п'ятницю поїв черешню. До вечора ледь дуба не дав. Температура 39.5 і моторошна біль у животі.. От тільки в себе прийшов з допомогою антибіотиків", - пишуть у коментарях користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Уляна Супрун розповіла, чому не треба боятися нітратів, а також розвінчала міф про кавуни

«Якщо ви купували в цьому році кавун, напевно думали про те — не багато в ньому нітратів? Звичайно, адже всі чули про негативний ефект нітратів для нашого організму. У більшості людей слово «нітрат» — це синонім отрути. Та чомусь воно завжди асоціюється з кавунами», — зазначила Супрун.

Але, як стверджує Супрун, нітрати — це не завжди отрута. До того ж, вони містяться не тільки в кавунах, але і в багатьох овочах і фруктах, а також води, і навіть в нашому організмі.

«Нітрати — це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму», — зазначила Супрун.

«Однак якщо їх споживати з їжею або водою занадто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості і тоді перетворюються в нітрити, які вже дійсно несуть шкоду», — підкреслила Супрун.

Нагадаємо про стрибок цін в Україні: у НБУ розповіли, до чого бути готовими.

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, чому картопля їм вже не по кишені: "Ціна буде рости"

Також Politeka писала, що українцям розповіли, чи варто чекати підвищення цін на продукти: "Все залежить від..."