В Киеве продают арбузы, в которых зашкаливает содержание нитратов

Как сообщает Politeka.net, фотодоказательство президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook.

На фото видно, что нитратомер показывает содержание нитратов – 570 мг на кг при норме в 60.

"Сегодня заехал по дороге домой на Столичный рынок и купил два арбуза. С появлением детей в доме появился нитратомер. Результат вы видите на фото. На любом рынке, насколько я понимаю, должна быть лаборатория и разное г*вно продаваться там не должно? Или должно? Или 1000 грн и можно радиоактивными ягодами торговать? Теперь главное – там стоит фура, в которой осталось процентов 10 арбузов. Все остальное вы уже едите или съели. В общем таким дерьмом мы кормим своих детей и себя травим. Странно, что вирус вообще прижился в нашей популяции", – написал Шевченко.

"Ранний кавун всегда на нитратах. Кавуны вызревают в нормальных условиях в середине-конце августа. Природу не надуешь, а хитрозадые "фермеры" нас с Вами надуть пытаются втюхивая химию и зарабатывая на ценах. Лаборатории подсовывают нормальный или денюжку, а все остальное химия", "Что мы едим", "Ударная доза нитратов исключает заболевание ковид 19. Думай", " "Будьте аккуратны. В пятницу покушал черешню. К вечеру чуть дуба не дал. Температура 39.5 и жуткая боль в животе.. Вот только в себя пришел с помощью антибиотиков", - пишут в комментариях пользователи сети.

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«Если вы покупали в этом году арбуз, наверно думали о том — не много в нем нитратов? Конечно, ведь все слышали о негативном эффекте нитратов для нашего организма. У большинства людей слово «нитрат» — это синоним яда. И почему-то оно всегда ассоциируется с арбузами», — отметила Супрун.

Но, как утверждает Супрун, нитраты — это не всегда яд. К тому же, они содержатся не только в арбузах, но и во многих овощах и фруктах, а также воде, и даже в нашем организме.

«Нитраты — это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма», — отметила Супрун.

«Однако если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред», — подчеркнула Супрун.

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