Пандемія китайського вірусу і карантин у зв'язку з нею завдали серйозного удару по добробуту українців

Таку думку в ефірі UKRLIFE.TV на YouTube-каналі озвучив відомий український політтехнолог Олексій Голобуцький. Щоб переглянути відео, проскрольте сторінку вниз.

Експерт підкреслив, що через відсутність чіткої стратегії влади у боротьбі з коронавірусом доходи більшої частини українців скоротилися. Це дуже позначилося на розвитку ресторанного бізнесу та курортної сфери.

«У країні стало менше грошей. Люди ще не зовсім погано-погано, але… Я дивлюся, ресторани відкриваються. Працюють тиждень-два, а потім закриваються. Магазини точно так само, багато сервісів. У людей просто немає грошей, щоб це все працювало. І відчуття є якщо не катастрофи, то найсерйознішої кризи, тому що я не бачу жодного продуманої чіткої дії», – підкреслив Голобуцький.

Він також вказав на те, що вірус із Китаю показав, що речі, які здавалися дуже важливими раніше, зараз знецінилися.

«Нікому не потрібен безвіз, вільна торгівля теж, тому що інші правила… Всі зрозуміли, яка страшна залежність кожної конкретної країни від однієї країни, яка стала центром коронавіруса».

Україна, яка могла б використати унікальний шанс, наданий пандемією, і позначити своє місце на карті світу, «профукала» все, і ситуація погіршується з кожним днем.

«Нам падати нікуди. Якщо уряд не може прийняти план на рік, то страшно уявити, що буде далі…. Зараз йде тотальне обкрадання... Ніхто нічого не думає на перспективу. Всі розуміють, що це чимось поганим закінчиться для влади, для країни, і зараз просто набивають собі подушку безпеки… Центральна влада слабка, як ніколи», – пояснив Голобуцький.

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