Стало відомо про нові втрати ЗСУ на передовій

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба 79-ї бригади.

Повідомляється, що трагедія на Донбасі сталася вчора, 13 липня.

В результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" загинув боєць 79-й ОДШБр Євген Чумаченко.

"Зі скорботою повідомляємо про втрату. 13 липня 2020 року в результаті прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець частини солдатів Чумаченко Євген Олександрович", - інформує прес-служба підрозділи ЗСУ.



Відомо, що Євген Чумаченко народився в Одеській області в 1988 році. У загиблого героя залишилася дружина і двоє дітей.

"Друже, ти був світлим, веселим людиною, надійним товаришем, справжнім воїном і залишаєш після себе добру пам'ять. Командування та особовий склад військової частини висловлює слова щирого співчуття та підтримки сім'ї та розділяє біль втрати. Сприймаємо вашу непереборний смуток і гіркий біль як свій. Невимовна втрата пригнічує, викликає лють і сльози, не дозволить нам покласти зброю", - доповнили бойові побратими фатальну публікацію в Facebook.



"Вічна пам'ять герою!", "Земля пухом!", "Щирі співчуття рідним", " Вічна пам'ять! Ти був світлим, добрим і веселим людиною! Ми будемо пам'ятати тебе....Пам'ятаємо. Любимо. Сумуємо", "Царство небесне, господи, коли вже цим смертям кінець прийде, стільки хороших людей пішло", "Кращі йдуть на небо", - написали українці в коментарях під публікацією прес-служби.

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