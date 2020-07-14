У Києві на Майдані попрощалися із загиблим молодшим лейтенантом, 31-річним Тарасом Матвіївим

Життя бійця обірвалося 10 липня в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області під час ворожого обстрілу. Він встиг врятувати двох своїх побратимів з бліндажа, в який потрапила міна, і допоміг дістатися їм в безпечне місце, однак сам загинув від ворожої міни, осколки якої вбили воїна, передає Politeka.net.

Попрощатися з захисником в центр Києва прийшли прості люди, побратими, військові, але з можновладців у натовпі були помічені тільки глава Міноборони Андрій Таран і начальник Генштабу Руслан Хомчак, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук волонтер Наталія Юсупова.

«Ні провладних політиків СН, ні з АП, ні чиновників, ні зірок, ні президента... У Британії вбитого поліцейського ховала вся країна, з прем'єр-міністром і представниками королівської сім'ї. В Україні народ живе один на один з війною. Наші захисники – наймужніші люди в світі. Коли більшість по морях і парках, українські військові щодня віддають своє життя», – наголосила вона.

Волонтер впевнена, що прийти і поклонитися герою – обов'язок кожного, особливо тих, хто керує країною.

«Ганьба владі! Спасибі хлопче, ти приклад для всіх поколінь, низький уклін сім'ї, особисто матері. Вічна пам'ять», – підсумувала вона сповнений болю пост.

Після смерті Тарас Матвіїв визнаний Героєм України й удостоєний ордена «Золота Зірка». Про це свідчить указ президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, трагедія трапилася з бійцями з одеської бригади.

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