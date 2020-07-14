На Майдане Независимости в Киеве попрощались с погибшим на Донбассе украинским военным Тарасом Матвеевым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Прощание с погибшим Героем на Майдане состоялось сегодня, 14 июля. Вечером, около 18.00, его проведут в последний путь во Львове, а уже завтра в полдень - в родном Жедачиве. Кроме того, вчера, 13 июля, с погибшим попрощались в 24-й бригаде, где он проходил службу.

Мать Тараса Матвиива рассказала, что ее сын был активным участником Революции достоинства, поэтому попросила, чтобы прощание с ним провели и на Майдане.

В центр Киева приехали его собратья, а отец получил вместо своего сына орден Героя Украины, который вручил министр обороны Андрей Таран.

Журналисты рассказали, что Майдан встречал погибшего Героя на коленях. Церемония была достаточно официальной, но очень печальной. Провожали в последний путь Тараса Матвеева традиционно под песню "Плине кача".

Как известно, глава государства Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который недавно погиб на Донбассе во время боя с оккупантами. Соответствующий указ Зеленский подписал вчера, 13 июля.

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