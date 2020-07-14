В Киеве на Майдане попрощались с погибшим младшим лейтенантом, 31-летним Тарасом Матвиивым

Жизнь бойца оборвалась 10 июля в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области во время вражеского обстрела. Он успел спасти двух своих побратимов из блиндажа, в который попала мина, и помог добраться им в безопасное место, однако сам погиб от вражеской мины, осколки которой убили воина, передает Politeka.net.

Попрощаться с защитником в центр Киева пришли простые люди, побратимы, военные, но из власть имущих в толпе были замечены только глава Минобороны Андрей Таран и начальник Генштаба Руслан Хомчак, пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук волонтер Наталия Юсупова.

«Ни провластных политиков СН, ни с АП, ни чиновников, ни звезд, ни президента... В Британии убитого полицейского хоронила вся страна, с премьер-министром и с представителями королевской семьи. В Украине народ живет один на один с войной. Наши защитники – самые мужественные люди в мире. Когда большинство по морям и парках, украинские военные каждый день отдают свою жизнь», – подчеркнула она.

Волонтер уверена, что прийти и поклониться герою – обязанность каждого, особенно тех, кто руководит страной.

«Позор власти! Спасибо парень, ты пример для всех поколений, низкий поклон семье, лично матери. Вечная память», – подытожила она преисполненный боли пост.

После смерти Тарас Матвиив признан Героем Украины и удостоен ордена «Золотая Звезда». Об этом свидетельствует указ президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, трагедия случилась с бойцами из одесской бригады.

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