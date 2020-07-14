Видео с позорной ошибкой Офиса президента опубликовали в сети
Так, после рабочего визита Владимира Зеленского на Волынь Офис президента опубликовал видео - в нем Волынскую область назвали Луцкой, сделав соответствующую надпись в титрах.
Прокомментировала ошибку украинская писательница Оксана Забужко.
Забужко вспомнила времена Майдана, когда "начали появляться в толпе странненькие мальчики с "русским говором" - засланные путинские ФСБшники. Когда одного из них поймали на провокации и допросили "на камеры", он заявил, что является украинцем.
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Тогда его попросили назвать центр Волынской области, и тут он себя выдал, ответив: "Волынск".
"Похоже, в президентской пресс-службе теперь сидят те фсбшные титушки (каким бы ужасным не было укр. образование, но об административном делении страны в средней школе все-таки учат!).То есть, в Кремле тупо играют нам тот же сценарий. Легитимного уже окружили и готовятся вывозить?.. Патрушев с кто-там-теперь-вместо-Клюева уже встретились и выпили магарыч?..", - отметила Забужко.
"Дудки вам, а не Украины, упиряки", - резюмировала Забужко.
Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Волынской области.
В частности, он посетил 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации.
Там перед приездом президента военным приказали выгребать воду из луж, которые образовались вследствие отсутствия ремонта дороги.
Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото.
Известно, что приказ дало командование части под видом ремонта дорог, которые не проводились до того примерно в течение 20 лет.
Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".
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