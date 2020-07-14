Письменниця Лариса Ніцой висловилася про проблему, яку не можуть перемогти українці

За її словами, українці не можуть позбутися всіх своїх нещасть через те, що люблять чужинців більше, ніж самих себе.

Своєю думкою вона поділилася 2019 року в ефірі програми Vox populi на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Вона впевнена, що за таке ставлення до рідних коренів Бог карає цілий народ.

"Чому ми, українці, ходимо по колу? Чому ми ніяк не доб'ємося успіху? Чому ми постійно з цими меншинами носимося? Ми масово в країні порушуємо одну заповідь. Господь сказав: "Люби ближнього, як самого себе". Наша країна, весь народ, масово любить ближнього більше, ніж самого себе", — сказала Ніцой.

Вона впевнена, що як тільки українці приведуть цю ситуацію в рівновагу, все зміниться кардинальним чином. Адже тоді нація, перш за все, почне піклуватися про себе.

"Українці себе не люблять, ми себе не хвалимо, ми любимо закордонне більше, ми пишемо закони, щоб догодити іншим. Це все позначається на нашому житті, на будові нашої держави. Як тільки ми урівноважимо ситуацію, ми вирвемося з цього замкнутого кола!" — обнадійливо підсумувала Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой назвала головне відміну від російськомовних україномовних.

Також Politeka писала, що Ніцой розкрила, чому Україна ще не відірвалася від "російського миру".



