Писательница Лариса Ницой высказалась о проблеме, которую не могут победить украинцы

По ее словам, украинцы не могут избавиться от всех своих несчастий из-за того, что любят чужаков больше, чем самих себя.

Своим мнением она поделилась 2019 года в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она уверена, что за такое отношение к родным корням Бог наказывает целый народ.

"Почему мы, украинцы, ходим по кругу? Почему мы никак не добьемся успеха? Почему мы постоянно с этими меньшинствами носимся? Мы массово в стране нарушаем одну заповедь. Господь сказал: "Люби ближнего, как самого себя". Наша страна, весь народ, массово любит ближнего больше, чем самого себя", — сказала Ницой.

Она уверена, что как только украинцы приведут эту ситуацию в равновесие, все изменится кардинальным образом. Ведь тогда нация, прежде всего, начнет заботиться о самой себе.

"Украинцы себя не любят, мы себя не хвалим, мы любим заграничное больше, мы пишем законы, чтобы угодить другим. Это все отражается на нашей жизни, на строении нашего государства. Как только мы уравновесим ситуацию, мы вырвемся из этого замкнутого круга!" — обнадеживающе подытожила Ницой.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой назвала главное отличие русскоязычных от украиноязычных.

Также Politeka писала, что Ницой раскрыла, почему Украина еще не оторвалась от "русского мира".



