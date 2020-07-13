Письменниця Лариса Ніцой поділилася думкою щодо можливості скасування закону про мову

Як повідомляє Politeka.net, відповідний пост був розміщений на її сторінці в Facebook.

"Як же ж мені набридли ці тварі, які топчуть Україну. Московське царство, російська імперія, совєцька росія, путінська росія, як не називай - знищувала українців мільйонами, а кому вцілів, нав'язувала двуязичіє. Двуязичіє в Україні – це ніяка не демократія і не толерантність. Це інструмент знищення мови. Немає мови – немає українця", - заявила Ніцой.

Раніше ми писали, що Лариса Ніцой висловилася про російську мову в Україні

На її думку, російськомовність частини населення України не є ситуацією, яка склалася історично.

"Нічого історично не склалося. Російську мову було завезено в Україну танками, голодоморами, розстрілами. Російська мова нав'язана Україні кров'ю. Дуже красивою фразою прикривають терор і геноцид", – заявила вона.

Письменниця назвала українців, які не бажають говорити українською, "неробами", які замість того, щоб вивчити мову своєї країни, продовжують розповідати про історичну справедливість.

"Ці нероби замість того, щоб вивчити українську мову, розповідають нам про "так історично склалося". Вчіть мову. Російська мова нехай домінує в Росії, в Україні повинна домінувати українська мова. Крапка", – резюмувала Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой назвала головне відміну від російськомовних україномовних.

Також Politeka писала, що Ніцой розкрила, чому Україна ще не відірвалася від "російського миру".