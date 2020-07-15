Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що з моменту вторгнення в нашу країну РФ не вдалося досягти жодної з своїх цілей

Крім того він заявив, що Володимир Путін не зробив ні однієї «переможної війни» проти України.

Журналіст видання "Сегодня" нагадала міністру про недавнє інтерв'ю Путіна, в якому він розповів про "споконвічно російські" землі пострадянських країн, які вони забрали з собою після виходу з СРСР, а зараз нібито «заборгували» їх Москві.

«Якщо ми повернемося до 2014 рік і згадаємо, які були справжні цілі Росії – а це: зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію, зруйнувати Україну як цілісну державу, відсікаючи від неї по суті половину територій через проект «Новоросія», – то ми бачимо, що перший пункт абсолютно провалений, другий виконаний на умовних 10-20%, тому що є тільки окуповані окремі райони Донецької і Луганської областей і окупований Крим.

Так що насправді «успіх» російської агресії вкрай обмежений. Але якщо до цього додати ще й ту ціну, яку заплатила і продовжує платити Росія за свою агресію, думаю, що про якусь російську перемогу можна говорити тільки в хворій уяві якихось російських ідеологів», – резюмував Кулеба.

Раніше ми писали, що російські окупанти безжально розстріляли евакуаційну групу, яка намагалася забрати з поля бою тіло українського захисника, будуть покарані

Бойовики безжально розстріляли українців, в результаті чого загинув медик ВСУ і ще один воїн, а у третього – бойове травмування.

Трагедія сталася поблизу селища Зайцево. Після розстрілу евакуаційної групи росіяни продовжили поливати позиції українських бійців з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У Києві вже відреагували на кричущу підлість агресора і пообіцяли максимально жорстко відповісти російським найманцям і зрадити все розголосу. Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, назвавши вбивство українського медика варварським з моральної точки зору.

Він підкреслив, що цей розстріл має всі ознаки військового злочину, який не залишиться без покарання.

«Буду особисто піднімати це питання. Відповідь буде максимально жорстким. Ми залучимо всіх наших партнерів», – запевнив Кулеба.

Нагадаємо, молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

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