Чим більше людей захворіє китайським вірусом, тим вище буде колективна імунізація

Про це заявив доктор медичних наук з Атланти (США), професор Михайло Фаворов, пише Politeka, посилаючись на Комсомольську правду в Україні.

Епідеміолог вважає, що жорсткі карантинні заходи, запроваджені в Україні з початку пандемії, виправдали себе.

"Вірус є сезонним. Але коли вперше потрапляє в популяцію, йому не до пори року – всі сприйнятливі, зараження йде легко. З початком епідемії були введені дуже жорсткі карантинні заходи: всі сидять вдома, зараження сповільнюються, все добре. Але довго тримати населення в ізоляції не виходить. А як тільки відпустили – всі кинулися робити справи, які через карантин довелося відкласти", – розповів фахівець.

На думку Фаворова, з-за цього кількість контактів так виросло, що знову почалася спалах захворюваності COVID-19, навіть незважаючи на літній сезон. На даний момент, переконаний експерт, вірусу не дуже комфортно", він не такий смертельний, однак заражень все більше.

"Кількість контактів настільки зросла, що знову пішла спалах, незважаючи на те, що літо і не сезон. Зараз вірусу не дуже комфортно, він не такий смертельний. І чим більше людей перехворіють влітку, тим вище буде колективна імунізація до початку листопада, коли розпочнеться сезон", – озвучив свою точку зору доктор медичних наук.

Професор висловив думку, що в Україні на сьогоднішній день – оптимальна модель поведінки суспільства при пандемії. Країна переживає стрес і велике навантаження на систему охорони здоров'я, однак повертати жорсткий карантин недоцільно.

"Треба орієнтуватися не за кількістю захворювань. Число – це скільки людина обстежено, наскільки хороші і погані використані тести. Треба орієнтуватися на кількість ліжок у лікарнях. Якщо їх бракує, ситуацію треба тримати", – вважає Фаворов.

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