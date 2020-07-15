Чем больше людей заболеет китайским вирусом, тем выше будет коллективная иммунизация

Об этом заявил доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор Михаил Фаворов, пишет Politeka, ссылаясь на Комсомольскую правду в Украине.

Эпидемиолог считает, что жесткие карантинные меры, введенные в Украине с начала пандемии, оправдали себя.

"Вирус является сезонным. Но когда впервые попадает в популяцию, ему не до поры года – все восприимчивы, заражение идет легко. С началом эпидемии были введены очень жесткие карантинные меры: все сидят дома, заражения замедляются, все хорошо. Но долго держать население в изоляции не выходит. А как только отпустили – все бросились делать дела, которые из-за карантина пришлось отложить", – рассказал специалист.

По мнению Фаворова, из-за этого число контактов так выросло, что вновь началась вспышка заболеваемости COVID-19, даже несмотря на летний сезон. На данный момент, убежден эксперт, вирусу не очень "комфортно", он не такой смертельный, однако заражений всё больше.

"Число контактов настолько возросло, что опять пошла вспышка, несмотря на то что лето и не сезон. Сейчас вирусу не очень комфортно, он не такой смертельный. И чем больше людей переболеют летом, тем выше будет коллективная иммунизация к началу ноября, когда начнется сезон", – озвучил свою точку зрения доктор медицинских наук.

Профессор высказал мнение, что в Украине на сегодняшний день – оптимальная модель поведения общества при пандемии. Страна переживает стресс и большую нагрузку на систему здравоохранения, однако возвращать жесткий карантин нецелесообразно.

"Надо ориентироваться не по количеству заболеваний. Число – это сколько человек обследовано, насколько хорошие и плохие использованы тесты. Надо ориентироваться на количество коек в больницах. Если их хватает, ситуацию надо держать", – считает Фаворов.

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