Из-за эпидемической ситуации, которая сложилась на сегодня, в Минздраве не могут отменить карантин - ограничения продлят

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина". По его словам, Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят минимум на месяц, при этом изменят правила.

Документы о продлении планируется рассмотреть на следующей неделе.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. В связи с той эпидемической ситуацией, которая есть сейчас, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - уточнил министр.