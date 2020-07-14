Карантин в Киеве может продлиться еще минимум полтора года без существенных послаблений

Об этом сообщила Госпродтребслужба.

По словам главы ведомства Олега Рубана, бизнес во время карантинных мер продолжит свою работу, однако, чтобы продолжать деятельность нужно разработать порядок.

При нынешних показателях заболеваемости вирусом, по мнению главы Госпродпотребслужбы, карантинные меры могут продлиться еще около полутора лет.

"Ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня - не радуют». И если такие показатели сохранятся в ближайшее время, тогда адаптивный карантин будет практически до 2022 года, в лучшем случае.

Также, Олег Рубан отметил, что власть должна обязательно усилить контроль за группой риска и ужесточить масочный режим. А киевлянам нужно соблюдать дистанцию, и обязательно следить за чистотой рук.

Отметим, за минувшие сутки китайский вирус в Украине обнаружили у 638 человек, зафиксировано 14 летальных случаев, 651 пациент выздоровел.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 54 771 человек, из них 27 154 выздоровели, летальных исходов — 1412.

При этом в Киеве по сравнению с предыдущим днем к статистике прибавилось в два раза больше людей с подтвержденным диагнозом -112. Среди "новых" пациентов оказались 50 женщин возрастом от 20 до 79 лет, 56 мужчин - от 22 до 84 лет, четверо девочек - от четырех до 15 лет и двое мальчишек - 12 и 16 лет. В этом же числе есть и восемь медиков. Девять человек решили забрать в больницу, а остальных оставили под контролем врачей.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали уже 6 350 зараженных, из них 2 124 человека выздоровели.

Напомним, украинцы взбунтовались с требованием смягчить карантин: перекрыт мост, кадры.

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