Загиблий під Горлівкою медик Микола Ільїн завжди діяв за покликом серця, тому і став жертвою бойовиків

Про долю військовослужбовця виданню "Цензор" розповів його друг, ветеран батальйону "Донбас" і боєць ООС Павло валентович детально, передає Politeka.net.

За словами ветерана, Микола з 35 бригади морпіхів був дуже комунікабельною і чуйною людиною. Він народився в Білорусі, але переїхав жити до Естонії з-за проблем після участі у політичних протестах. У новій країні йому допомогли влаштуватись волонтери з України. Перший час Микола працював нелегально, потім підучив англійську мову і став екскурсоводом.

"Коли у нас почалася війна - у нього з'явилася думка, що саме на фронті він зможе віддати свій борг нашій країні", - поділився Павло валентович детально. - Він дуже фанатів від всього американського, зокрема від морської піхоти США. Тому у нас записався в морські піхотинці. Ми познайомилися в лютому 2019 у 205-му Навчальному центрі тактичної медицини, де провели разом чотири місяці".

У загиблого Миколи був особливий підхід до військової служби і життя в цілому. З-за цього він часто сперечався зі своїм другом.

"Отримавши військовий досвід, я став більш прагматичним. Почав розуміти, що де-то не можна висовувати голову, десь треба прикритися пораненим ... Микола все ж відчував серцем, не розумом", - розповів валентович детально.

На думку Павла, саме така сердечність призвела до трагедії. Військових медиків навчають, що спочатку потрібно відобразити атаку, а вже потім йти на допомогу пораненим, але серце могло підказати Миколі інше рішення.

"Він, як мені здається, відразу побіг на допомогу, щоб людина вижила. Можливо, він вчинив неправильно - як би цинічно це не звучало. Але я йому не суддя. Він зробив так, як відчував", - підкреслив товариш по службі.

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