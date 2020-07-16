Масштабна вирубка карпатського лісу – це прелюдія до екологічної катастрофи

Таку думку у своєму блозі на сторінках Української правди висловила співачка, переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко, повідомляє Politeka.

Виконавиця повідомила про наявність у неї власної стратегії і планів з порятунку Карпат.

"Ми виступаємо з ініціативою створення інтерактивної карти лісів і вирубок по всій Україні. Або масштабного оновлення такої карти, якщо вона існує. З максимально швидким оновленням – щомісячним, щоквартальним, щоденним. Разом з Українським космічним агентством, благодійним фондом "Український Світанок", ГО "Razom for Ukraine" ми починаємо цю ініціативу", – наголосила Руслана.

Також співачка звернулася до всіх активістів, ентузіастів, екологів з проханням надавати їй інформацію про незаконну вирубку лісів.

"Також ми готуємо ініціативу по залісенню місць рубок автентичної лісовий флорою. Ми будемо повертати дерева, висаджуючи їх там, де вони росли століттями. Бачимо партнерами в ній Товариство охорони птахів, національні парки, екологічні організації і всіх небайдужих, хто в змозі знайти ресурси для відновлення унікальної карпатської природи", – заявила Руслана Лижичко, додавши, що всім нам доведеться відповідати за повне знищення неймовірної краси і багатства нашої землі "перед предками й перед нащадками".

Politeka повідомляла, що Західна Україна пережила найсильніший за останні десятиліття паводок, який змітав усе на своєму шляху. Стихія руйнувала дороги та мости, відрізала від повідомлення цілі села і міста, залишала тисячі людей без даху над головою. Однак у тому, що сталося, винна не тільки природа.

Відомий блогер і бізнесмен з Києва Олексій Давиденко розповів про виробника з Чернівецької області, який продавав його компанії милиці з дорогого бука, ціна на які нижче всіх конкурентів на ринку.

Коли під час особистої зустрічі Олексій поцікавився у бізнесмена, чому милиці настільки дешеві, навіть нижче собівартості деревини, той відповів:

«Так, а у нас немає ніякої собівартості деревини. Я собі за парканом в ліс вийшов і нарубав, скільки потрібно. Так вже майже 30 років роблю».

На репліку про те, що це незаконно, почув:

«та й кого мені питати!? Це мій ліс. У нас так в області все роблять. Зате у мене краща ціна».

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