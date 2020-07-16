Масштабная вырубка карпатского леса – это прелюдия к экологической катастрофе

Такое мнение в своем блоге на страницах Украинской правды высказала певица, победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко, сообщает Politeka.

Исполнительница убеждена, что экологическая катастрофа в Карпатах – это беда не только Украины, но и преступление перед всей планетой.

"Вагоны, полные еще живого леса, несущиеся ежедневно непрерывным потоком. Тягачи и грузовики, которые развозят его, опережая друг друга. Бензопилы "черных дровосеков" и "лесхозов в законе", которые "санитарно гладят" горные склоны и сосновые чащи. Лысеющие горы и мелеющие потоки, неудержимые наводнения и пустынные ветры. Слышите, как звучит эта какофония хаоса и жажды? Это прелюдия к экологической катастрофе", – убеждена Руслана.

Она считает, что всё это нельзя назвать бедой одного региона.

"Если вам кажется, что весь этот трэш – беда одного поселка в Карпатах, или одного, пусть и немалого, региона, вы ошибаетесь. Это – вызов всей Украине, каждому украинцу, это – преступление перед всей планетой", – заявляет Руслана Лыжичко.

Певица обратилась ко всем активистам, энтузиастам, экологам с просьбой предоставлять ей информацию о незаконной вырубке лесов.

"Мы готовим инициативу по облесению мест рубок аутентичной лесной флорой. Мы будем возвращать дерева, высаживая их там, где они росли веками. Видим партнерами в ней Общество охраны птиц, национальные парки, экологические организации и всех неравнодушных, кто в состоянии найти ресурсы для восстановления уникальной карпатской природы", – заявила Руслана Лыжичко, добавив, что всем нам придется отвечать за полное уничтожение невероятной красоты и богатства нашей земли "перед предками и перед потомками".

Politeka сообщала, что Западная Украина пережила сильнейший за последние десятилетия паводок, который сметал все на своем пути. Стихия разрушала дороги и мосты, отрезала от сообщения целые села и города, оставляла тысячи людей без крова над головой. Однако в том, что произошло, виновата не только природа.

Известный блогер и бизнесмен из Киева Алексей Давиденко рассказал о производителе из Черновицкой области, который продавал его компании костыли из дорогого бука, цена на которые ниже всех конкурентов на рынке.

Когда во время личной встречи Алексей поинтересовался у бизнесмена, почему костыли настолько дешевые, даже ниже себестоимости древесины, тот ответил:

«Так, а у нас нет никакой себестоимости древесины. Я себе за забором в лес вышел и нарубил, сколько нужно. Так уже почти 30 лет делаю».

На реплику о том, что это ведь незаконно, услышал:

«Да и кого мне спрашивать!? Это мой лес. У нас так в области все делают. Зато у меня лучшая цена».

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