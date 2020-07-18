Що означають ці зони і яка між ними різниця

Враховуючи рівень захворюваності на відповідній території, Україну поділять на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену

Про це в ефірі "Свободи слова "Савіка Шустера" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву і червону зони", - сказав Ляшко, розкривши деталі, що означатимуть ці зони.

Так червона зона передбачає жорсткий карантин. Обмеження будуть хожі на ті, які діяли на початку епідемії (в кінці березня і на початку квітня). Тобто, "ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить".

Зелена, жовта і помаранчева зони будуть обмежувати тільки певну діяльність. В цілому економіка буде працювати, але з різним ступенем протиепідемічних вимог.

"Жовта - працює все, але, наприклад, в супермаркети можна заходити з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, або буде діяти якесь обмеження до 23 годин", - пояснив Ляшко.

За його словами, уряд розробляє індикатори, за яким територію будуть ділити на відповідні зони: "Ми запропонували модель: якщо 5 днів поспіль будуть перевищуватися індикатори на рівні області, далі включається зонально по районах або містах обласного значення".

Також Ляшко нагадав про продовження карантину після 31 липня ще на місяць. Головний санлікар заявив, що спочатку була пропозиція продовжити обмеження на два місяці.

Раніше ми писали, глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що завдяки рішенням влади про тимчасове обмеження роботи закладів після 23:00, вдалося стабілізувати епідеміологічну ситуацію в країні.

Як зазначив прем'єр, до 23:00 можна абсолютно спокійно повечеряти, адже цього часу достатньо. Після 23:00 відбуваються масові скупчення людей, із-за чого можна легко заразитися китайським вірусом.

Також глава Кабміну підкреслив, що адаптивні заходи вже дали результат не тільки на місцевому рівні, але й на державному. При цьому немає зменшення зростання чисельності хворих, однак все ж таки можна говорити, що ситуація стабільна і це дуже важливо.

Нагадаємо, нові жорсткі обмеження для українців, Шмигаль видав деталі: "Після цієї заборони ви..."