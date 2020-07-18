Росія під прикриттям перевірки боєготовності своїх військ перекинула на кордон з Україною авіаційну техніку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Так, перебазування нібито відбулося в рамках раптової комплексної перевірки боєготовності. Її оголосив господар Кремля Володимир Путін ще в п'ятницю, 17 липня.

В рамках перекидання військ, літаки Іл-76 були переведені на аеродроми в Краснодарському краї та Ростовську область, яка межує з Україною.

На підході ще близько 150 летючих одиниць, готових до перекидання.

«На першому етапі перевірки з'єднання приведені в повну бойову готовність, авіаційна техніка підготовлена до вильоту, літаки і вертольоти заправлені, виконана завантаження авіаційних засобів ураження. Служби наземного забезпечення провели перевірку до перебазування», — йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін наказав терміново перевірити готовність військ на кордоні з Україною.

Про це під час наради в Національному центрі управління повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як повідомив глава Міноборони, Путін розпорядився провести раптову перевірку збройних сил в Південному і Західному військові округи, які розташовані біля кордону. Крім того, за указом президента РФ проінспектують окремі з'єднання центрального підпорядкування, Повітряно-десантні війська, морпіхів Північного і Тихоокеанського флотів.

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