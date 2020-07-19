Знаменитий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе зазначає 82-й день народження.

Як повідомляє Politeka.net, він неодноразово засуджував агресію РФ, а в інтерв'ю виданню "Сегодня" в 2014 році навіть зізнався, що готовий воювати за Україну.

Вахтанг Кікабідзе попередив жителів України про тяжкі наслідки затяжної війни на Сході. На його думку, конфлікт можна було закінчити дуже швидко. Він заявив, що і сам морально готовий воювати проти росіян, проте роки вже не дозволяють.

"Росія не хоче, щоб Україна продовжувала чинити опір. Але якщо б я був молодим, я б теж зараз був в АТО і чинив опір, захищаючи честь країни. Другого варіанту немає! Адже якщо ця війна буде тривати довго, встати на ноги Україні буде дуже складно".

Легендарний актор зазначив, що в такій складній ситуації жителям України необхідно як ніколи згуртуватися і дати дружний відсіч загарбникам:

"Зараз всім українцям треба триматися за руки і співати одну пісню — за свободу рідної держави. Бо якщо цього не робити, все може дуже погано закінчитися".

За словами Вахтанга Кікабідзе, багато людей за кордоном підтримують українців, навіть у Росії. А ось до російському президенту Володимиру Путіну є великі претензії.

"У всіх думка щодо України одне: це безсовісне вторгнення в країну! За своїм менталітетом я не дружу з тими людьми, які мене не розуміють", - заявив співак. - "Чесно вам скажу: якби я був українцем, я ніколи б не зміг пробачити Путіна".

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Як писала Politeka, об'єднання Зеленського з Кікабідзе підбадьорив українців.

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