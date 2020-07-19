Чиновники зі Всесвітньої організації охорони здоров'я додали Україну до спеціального списку, який пов'язаний з вірусом з Китаю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт організації.
Так, за словами представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіта, наша країна є однією з перших у світі за темпами поширення вірусу з Китаю.
«Україна — одна з 5 - 6 європейських країн, де з середини червня зростання захворюваності прискорився, а репродуктивне число вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2 - 3 %», — зазначив він.
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За словами дипломата, на початку року вірус бушував на території західної Європи, однак зараз він зміщується на її східну частину. У зв'язку з чим необхідно підготуватися до можливого погіршення ситуації.
«Україна — також країна, де вірус поширюється всередині суспільства, а це значить, що ми повинні підготувати медичну систему країни до наростаючого навантаження, інтенсивно тестувати, забезпечити відстеження контактів, передбачити ізоляцію інфікованих та їх лікування», — підкреслив він.
До цього повідомлялося, що на сьогодні не всі області в Україні готові до пом'якшення карантину з-за спалаху китайського вірусу.
Зокрема, 8 областей України, без урахування Криму і Севастополя, не готові до подальшого пом'якшення карантину.
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