В списке всего несколько стран

Чиновники из Всемирной организации здравоохранения добавили Украину в специальный список, связанный с вирусом из Китая

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт организации.

Так, по словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, наша страна является одной из первых в мире по темпам распространения вируса из Китая.

«Украина — одна из 5 - 6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2 - 3 %», — отметил он.

По словам дипломата, в начале года вирус бушевал на территории западной Европы, однако сейчас он смещается на ее восточную часть. В связи с чем необходимо подготовиться к возможному ухудшению ситуации.

«Украина — также страна, где вирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны к увеличивающейся нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что на сегодня не все области в Украине готовы к смягчению карантина из-за вспышки китайского вируса.

В частности, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

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