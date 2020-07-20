Жінка не знає, чи зупиниться вона на цьому

У січні минулого року мешканка села Глинне Рокитнівського району Рівненської області Світлана Ковалевич народила 19 дитину, ставши найбагатодітною матір'ю в Україні

Про те, як живеться в такій величезній родині, жінка, якій на момент появи молодшої дитини було 44 роки, розповіла виданню «Факти».

Світлана вже 27 років заміжня за Петром Ковалевичем, за якого вийшла у 18 років. Жінка і припустити не могла, що у неї буде стільки дітей. Думала, максимум, четверо.

«Першу дитину я народила в 18 років. Відтоді у нас майже щороку з'являлися діти. Ми з чоловіком намагаємося виконувати заповідь Божу. І я, і Петро виросли у великих сім'ях. У моїй родині нас було вісім, а у матері чоловіка - 15 дітей. У кожного з цих дітей тепер велика родина. Зараз у свекрухи вже 98 онуків! До речі, у чотирьох наших старших вже теж є діти. Тому у мене не лише 19 дітей, але й 13 онуків уже», – розповіла жінка журналістам.

Останнього сина батьки назвали Назаром, він народився в день народження свого батька – 18 січня і виявився справжнім богатирем – вага 3,9 кг, ріст 62 см. Після появи малюка на світ його мама офіційно визнана найбагатодітнішою в Україні.

За словами Ковалевич, з кожним разом виношувати і народжувати стає все складніше.

«Мені буває важко. Особливо зараз, адже я не молодію. Через кілька днів після народження Назарчика мені виповнилося 45. За ці роки були і невдалі вагітності, три рази завмирав плід, двічі під час пологів відкривалося кровотеча. А все це відбивається на здоров'ї».

При цьому Світлана впевнена, що діти – це щастя. У родині виховуються 11 дівчаток і вісім хлопчиків. Найстаршому синові, Ігорю, вже виповнилося 28 років.

Діти привчені допомагати по господарству, і кожен у сім'ї має свої обов'язки.

«Дівчата старші допомагають по господарству. У нас же і корова, і свині, і кури. Ми живемо за рахунок нашого господарства. А влітку чоловік і старші діти займаються сезонними роботами - збирають ягоди на продаж. Коли вони йдуть на збір ягід, мені особливо непросто - залишаюся одна з маленькими дітьми, і на мені при цьому весь будинок. Потрібно навести порядок, погодувати худобу, приготувати сніданок, обід і вечерю. Готувати доводиться постійно і в дуже великих обсягах. На обід перше - це відро борщу чи супу, який, як правило, йде за день. Якщо пельмені, то не менше 200 штук за раз. Якщо робимо закрутки, то банок 300, не менше. З запасів на зиму потрібно не менше 70 мішків з картоплею. Для нас у цьому немає нічого незвичайного, ми звикли. Але чим більше дітей допомагають, тим краще. Ми встаємо з ранку, готуємо на нашу сім'ю сніданок. Поки всі поїдять, пора готувати обід», – зізналася багатодітна мама.

При всьому цьому вона не виключає, що в сім'ї може з'явитися на світ і 20-а дитина.

«Ми не можемо загадувати. Але не можу сказати, що я дуже цього хочу – все-таки здоров'я вже не те, мені важко. Багато говорять: мовляв, де дев'ятнадцяте, там і двадцяте. Не знаю. Як Бог дасть», – наголосила Ковалевич.

Раніше ми писали про те, що в Рівному 12-річна дівчинка народила дитину. Її доставили в перинатальний центр з переймами, але тиждень вагітності вона не знала. Дівчинку супроводжувала 27-річна мати.

Вона повідомила, що дочка майже не розуміє ні української, ні російської, так як є циганкою. Саме тому інструкції лікарів жінка переводила дівчинці сама. Пологи тривали десять годин.

Післяпологових ускладнень юна породілля не має, відчуває себе добре.

Нагадаємо, багатодітна сім'я стала жертвою лобового зіткнення під Києвом.

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