Женщина не знает, остановится ли она на этом

В январе прошлого года жительница села Глинное Рокитновского района Ровенской области Светлана Ковалевич родила 19 ребенка, став самой многодетной матерью в Украине

О том, как живется в такой огромной семье, женщина, которой на момент появления младшего ребенка было 44 года, рассказала изданию «Факты».

Светлана уже 27 лет замужем за Петром Ковалевичем, за которого вышла в 18 лет. Женщина и предположить не могла, что у нее будет столько детей. Думала, максимум, четверо.

«Первого ребенка я родила в 18 лет. С тех пор у нас почти каждый год появлялись дети. Мы с мужем стараемся выполнять заповедь Божию. И я, и Петр выросли в больших семьях. В моей семье нас было восемь, а у матери мужа - 15 детей. У каждого из этих детей теперь большая семья. Сейчас у свекрови уже 98 внуков! Кстати, у четырех наших старших уже тоже есть дети. Поэтому у меня не только 19 детей, но и 13 внуков уже», – рассказала женщина журналистам.

Последнего сына родители назвали Назаром, он родился в день рождения своего отца – 18 января и оказался настоящим богатырем – вес 3,9 кг, рост 62 см. После появления малыша на свет его мама официально признана самой многодетной в Украине.

По словам Ковалевич, с каждым разом вынашивать и рожать становится все сложнее.

«Мне бывает трудно. Особенно сейчас, ведь я не молодею. Через несколько дней после рождения Назарчика мне исполнилось 45. За эти годы были и неудачные беременности, три раза замиpaл плод, дважды во время родов открывалось кpoвoтечение. А все это отражается на здоровье».

При этом Светлана уверена, что дети – это счастье. В семье воспитываются 11 девочек и восемь мальчишек. Самому старшему сыну, Игорю, уже исполнилось 28 лет.

Дети приучены помогать по хозяйству, и каждый в семье имеет свои обязанности.

«Девочки постарше помогают по хозяйству. У нас же и корова, и свинья, и куры. Мы живем за счет нашего хозяйства. А летом муж и старшие дети занимаются сезонными работами - собирают ягоды на продажу. Когда они идут на сбор ягод, мне особенно непросто - остаюсь одна с маленькими детьми, и на мне при этом весь дом. Нужно навести порядок, покормить скот, приготовить завтрак, обед и ужин. Готовить приходится постоянно и в очень больших объемах. На обед первое - это ведро борща или супа, который, как правило, идет за день. Если пельмени, то не менее 200 штук за раз. Если делаем закрутки, то банок 300, не меньше. С запасов на зиму нужно не менее 70 мешков с картошкой. Для нас в этом нет ничего необычного, мы привыкли. Но чем больше детей помогают, тем лучше. Мы встаем с утра, готовим на нашу семью завтрак. Пока все поедят, пора готовить обед», – призналась многодетная мама.

При все при этом она не исключает, что в семье может появиться на свет и 20-й ребенок.

«Мы не можем загадывать. Но не могу сказать, что я очень этого хочу – все-таки здоровье уже не то, мне трудно. Многие говорят: мол, где девятнадцатый, там и двадцатый. Не знаю. Как Бог даст», – подчеркнула Ковалевич.

Ранее мы писали о том, что в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Ее доставили в перинатальный центр со схватками, но неделю беременности она не знала. Девочку сопровождала 27-летняя мать.

Она сообщила, что дочь почти не понимает ни украинского, ни русского, так как является циганкой. Именно поэтому инструкции врачей женщина переводила девочке сама. Роды продолжались десять часов.

Послеродовых осложнений юная роженица не имеет, чувствует себя хорошо.

Напомним, многодетная семья стала жертвой лобового столкновения под Киевом.

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