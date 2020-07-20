Російський актор, один з учасників і засновників комічного театру "Квартет І" Леонід Барац назвав українців і росіян братами

При цьому він зазначив, що ворожнеча між Україною і Росією – лише поверхнева і удавана.

Таку заяву він зробив 2018 року в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

"В глибині… на поверхні все це ― ой, зараз ми вас задушимо, російські козли. А в глибині росіяни та українці, загалом, абсолютно брати і сестри. Ось", - заявив Барац.

У той же час, комік зазначив, що в Одесі його зустрічають відмінно і приїжджати він туди любить.

"Я був абсолютно за Майдан, але, як виявилося, розумні люди враховували всі ввідні і все, що, значить, відбувається і в нашій країні, і як наша країна до цього поставиться, і всередині України, і що там, значить, у результаті станеться. В результаті сталося різне, як ти розумієш, і зараз я виходжу на слизький лід. Про Росію, як не дивно, я можу говорити зараз більше, ніж про Україну, тому що просто я боюся зараз ось вимовляти якісь слова, тому що мені хочеться їздити в Одесу", - уклав Барац.

Також раніше повідомлялося, що Барац вважає, що якщо Росія захоче помиритися з Україною, то їм необхідно починати з себе, змінювати щось усередині, а не лізти в сусідню країну зі своїм "русским миром".

"Щоб помиритися з Україною, Росія перш за все повинна зробити щось з собою, змінюватися всередині. Імперії можуть різними способами завойовувати або освоювати території, а ми вважаємо себе імперією... Але Росія повинна як мінімум не військовим і не силовим спосіб поширювати той "русский мир", про який я весь час чую", - сказав Барац.

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