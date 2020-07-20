Российский актер, один из участников и основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац назвал украинцев и россиян братьями

При этом он отметил, что вражда между Украиной и Россией – лишь поверхностная и напускная.

Такое заявление он сделал 2018 года в интервью телеканалу "Дождь".

"В глубине… Вот на поверхности всё это ― ой, сейчас мы вас задушим, русские козлы. А в глубине украинцы и россияне, в общем, абсолютные братья и сестры. Вот", - заявил Барац.

В то же время, комик отметил, что в Одессе его встречают отлично и приезжать он туда любит.

"Я был абсолютно за Майдан, но, как оказалось, умные люди учитывали все вводные и всё, что, значит, происходит и в нашей стране, и как наша страна к этому отнесется, и внутри Украины, и что там, значит, в итоге произойдет. В итоге произошло разное, как ты понимаешь, и сейчас я выхожу на скользкий лед. Про Россию, как ни странно, я могу говорить сейчас больше, чем про Украину, потому что просто я боюсь сейчас вот произносить какие-то слова, потому что мне хочется ездить в Одессу", - заключил Барац.

Также ранее сообщалось, что Барац считает, что если Россия захочет помириться с Украиной, то им необходимо начинать с себя, менять что-то внутри, а не лезть в соседнюю страну со своим "русским миром".

"Чтобы помириться с Украиной, Россия прежде всего должна сделать что-то с собой, меняться внутри. Империи могут разными способами завоевывать или осваивать территории, а мы считаем себя империей... Но Россия должна как минимум не военным и не силовым способ распространять тот "русский мир", о котором я все время слышу", - сказал Барац.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.