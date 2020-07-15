У Росії все менше шансів залишитися в колишніх кордонах

Російський письменник, журналіст і публіцист Саша Сотник спрогнозував швидкий розпад РФ

За його словами, якщо російський президент Володимир Путін буде при владі ще найближчих 10-20 років, то у країни все менше шансів залишитися в колишніх кордонах.

Таку думку він озвучив 2019 року в інтерв'ю Обозревателю.

"Ще пара-трійка років путінізму, і розпад Росії 100% стане неминучим. Після 2024 року все понесеться з такою швидкістю, що її розірве на частини. Це буде невеликий територіальний буфер між Європою і Китаєм, який поглине все. Він і так поглинає Далекий Схід і Східний Сибір. Китай і США – це нинішній двулярный світ, а Росія – третій зайвий", – впевнений журналіст.

На його думку, в разі розпаду території і важкої економічної кризи, який послідує за ним, росіяни можуть навіть вимінювати ядерну зброю на продовольство. У той же самий час Захід буде намагатися себе убезпечити.

"У 90-ті вони ж змінювали нафту на продукти, а в майбутньому будуть міняти його на ядерну зброю. Жерти буде нічого, от і будуть “ніжки Буша” привозити будь-яку їжу. Це буде єдина річ, життєво важлива для росіян. Та й Захід буде намагатися убезпечити себе, щоб зброя не дісталося якимось терористичним мавпам", – резюмував Сотник.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас у спокої.