Голлівудський актор, брат Алека Болдуіна - Стівен Болдуін, висловився про Україну

Після своєї поїздки в Україну, актор досить тепло відгукувався про країну. За його словами Україна - особлива країна, в якій кожен може відчути себе затишно, наче вдома.

Таку заяву він зробив 2018 року для журналістів ТСН.

"Україна - дуже особлива країна. Тут відчуваєш себе затишно, як вдома. Не кожна країна дає такі відчуття. Думаю, що це українці роблять її такою. Моя дружина з Бразилії - і бразильці вони такі привітні, такі дружні, по-моєму, українці - такі ж", - сказав Болдуін.

Також раніше повідомлялося, що голлівудський актор Джон Малкович дорікнув своїх американських колег через Україну. Зокрема, він заявив, що американці, і його колеги, уявлення не мають про те, що відбувається в Україні.

За його словами, наша країна має США - "біла пляма": "Ніби її хтось стер з карти світу", - уточнив актор.

"В мізках голлівудської спільноти панує Трамп і російська змова. Однак – ніякої України. У 2018 році я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити. Я навіть не знаю, який відсоток небайдужих в Голлівуді знає, що сталося тут 2014-го року і що відбувається зараз. Але я не голлівудський актор. Я не такий, як вони", - пояснив Малкович.

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