Голливудский актер, брат Алека Болдуина - Стивен Болдуин, высказался об Украине

После своей поездки в Украину, актер достаточно тепло отзывался о стране. По его словам Украина - особенная страна, в которой каждый может почувствовать себя уютно, словно дома.

Такое заявление он сделал 2018 года для журналистов ТСН.

"Украина - очень особенная страна. Здесь чувствуешь себя уютно, как дома. Не каждая страна дает такие ощущения. Думаю, что это украинцы делают ее такой. Моя жена из Бразилии - и бразильцы они такие приветливые, такие дружные, по-моему, украинцы - такие же", - сказал Болдуин.

Также ранее сообщалось, что голливудский актер и продюсер Джон Малкович упрекнул своих американских коллег из-за Украины. В частности, он заявил, что американцы, и его коллеги, понятия не имеют о том, что происходит в Украине.

По его словам, наша страна для США - "белое пятно": "Будто ее кто-то стер с карты мира", - уточнил актер.

"В мозгах голливудского сообщества царит Трамп и русский заговор. Однако – никакой Украины. В 2018 году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь 2014-го года и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как они", - пояснил Малкович.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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