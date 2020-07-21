Українець поскаржився на політику Володимира Зеленського Як передає Politeka.net , відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook. За його словами, на президентських виборах він віддав голос за Володимира Зеленського в надії на зміни. "Я за нього не був. Я був проти Порошенка. І моя думка не змінилася - як ненавидів Порошенко, так і продовжую ненавидіти. І так – я голосував за Зеленського. Але, на відміну від інших, я не роблю з нього кумира. І відверто можу сказати, коли він косячить, то він охрінів.

Порошенко допускав одну і ту ж помилку. Відверто не чув народ – тобто нас.

Зеленський зараз йде по його стопах", - упевнений підприємець. За словами чоловіка, вже зараз почався тиск на підприємців.



"Ми відверто розуміємо, що потрібні зміни. Але давайте по-чесному. Для всіх так для всіх. Нехай платять податки мери з вкрадених грошей. Депутати і члени всіляких обл, райрад. Пора відповісти за багатства завідуючим відділеннями в лікарнях і прокурорам. СБУ-шникам і поліцейським. Ну всім, так всім. Закон один для всіх?", - зазначив він.

Крім того, українець впевнений, що кадрова політика президента є провальною.





"Ви тільки подивіться кого ви набрали в міністри і їм в заступники. Вони вже пропонують кримінальну відповідальність за фейки і маніпуляції. Серйозно? А свобода слова вам знайома? Так це прописано в конституції. Адже ми і не в часи Сталіна живемо. Всі закручуєте гайки інодумцям? У нас, з того, що пропонують міністри, одразу стає зрозуміло, на скільки вони ідіоти. Президент цього не бачить?", - дивується чоловік. Також він висловився і про співпрацю України з міжнародними фінансовими організаціями.



Також він висловився і про співпрацю України з міжнародними фінансовими організаціями.

"Про МВФ це вже не смішно. А куди подівся той Голобородько з посланням їх в попу? Здувся?