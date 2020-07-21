Українець поскаржився на політику Володимира Зеленського
Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, на президентських виборах він віддав голос за Володимира Зеленського в надії на зміни.
"Я за нього не був. Я був проти Порошенка. І моя думка не змінилася - як ненавидів Порошенко, так і продовжую ненавидіти. І так – я голосував за Зеленського. Але, на відміну від інших, я не роблю з нього кумира. І відверто можу сказати, коли він косячить, то він охрінів.
Порошенко допускав одну і ту ж помилку. Відверто не чув народ – тобто нас.
Зеленський зараз йде по його стопах", - упевнений підприємець.
За словами чоловіка, вже зараз почався тиск на підприємців.
"Ми відверто розуміємо, що потрібні зміни. Але давайте по-чесному. Для всіх так для всіх. Нехай платять податки мери з вкрадених грошей. Депутати і члени всіляких обл, райрад. Пора відповісти за багатства завідуючим відділеннями в лікарнях і прокурорам. СБУ-шникам і поліцейським. Ну всім, так всім. Закон один для всіх?", - зазначив він.
"Ми відверто розуміємо, що потрібні зміни. Але давайте по-чесному. Для всіх так для всіх. Нехай платять податки мери з вкрадених грошей. Депутати і члени всіляких обл, райрад. Пора відповісти за багатства завідуючим відділеннями в лікарнях і прокурорам. СБУ-шникам і поліцейським. Ну всім, так всім. Закон один для всіх?", - зазначив він.
Крім того, українець впевнений, що кадрова політика президента є провальною.
"Ви тільки подивіться кого ви набрали в міністри і їм в заступники. Вони вже пропонують кримінальну відповідальність за фейки і маніпуляції. Серйозно? А свобода слова вам знайома? Так це прописано в конституції. Адже ми і не в часи Сталіна живемо. Всі закручуєте гайки інодумцям? У нас, з того, що пропонують міністри, одразу стає зрозуміло, на скільки вони ідіоти. Президент цього не бачить?", - дивується чоловік.
Також він висловився і про співпрацю України з міжнародними фінансовими організаціями.
"Про МВФ це вже не смішно. А куди подівся той Голобородько з посланням їх в попу? Здувся?
Ви хочете закликати в країну гроші? А може варто пошукати в офшорах на іменах олігархів і в кишенях депутатів і міністрів?", - запитує чоловік.
Крім того, він упевнений, що оточення президента негативно впливає на його рішення.
"У президента купа радників. І їм звичайно ж набагато краще видніше - як нам жити. Шкода, вони, якщо що, звалять за кордон. А розгрібати це все нам і Зеленському. Хоча ні. Просто нам", - уклав він.
Нагадаємо, медсестра звернулася до Зеленського через зарплату у 4200 гривень.
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