Украинец пожаловался на политику Владимира Зеленского Как передает Politeka.net , соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook. По его словам, на президентских выборах он отдал голос за Владимира Зеленского в надежде на изменения. "Я за него не был. Я был против Порошенко. И моё мнение не изменилось - как ненавидел Порошенко, так и продолжаю ненавидеть. И да – я голосовал за Зеленского. Но, в отличие от других, я не делаю из него кумира. И откровенно могу сказать, когда он косячит, то он охренел.

Порошенко допускал одну и ту же ошибку. Откровенно не слышал народ – то есть нас.

Зеленский сейчас идет по его стопам", - уверен предприниматель. По словам мужчины, уже сейчас началось давление на предпринимателей.



"Мы откровенно понимаем, что нужны изменения. Но давайте по-честному. Для всех так для всех. Пусть платят налоги мэры с украденных денег. Депутаты и члены всевозможных обл, райсоветов. Пора ответить за богатства заведующим отделениями в больницах и прокурорам. СБУ-шникам и полицейским. Ну всем так всем. Закон же один для всех?", - отметил он.

Кроме того, украинец уверен, что кадровая политика президента является провальной.





"Вы только посмотрите кого вы набрали в министры и им в замы. Они уже предлагают уголовную ответственность за фейки и манипуляции. Серьезно? А свобода слова вам знакома? Так это прописано в конституции. Мы ведь и не во времена Сталина живем. Все гайки закручиваете инакомыслящим? У нас, по тому, что предлагают министры, сразу становится ясно, на сколько они идиоты. Президент этого не видит?", - недоумевает мужчина. Также он высказался и о сотрудничестве Украины с международными финансовыми организациями.



Также он высказался и о сотрудничестве Украины с международными финансовыми организациями.

"Про МВФ это уже не смешно. А куда делся тот Голобородько с посыланием их в попу? Сдулся?