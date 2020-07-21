Украинец пожаловался на политику Владимира Зеленского
Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.
По его словам, на президентских выборах он отдал голос за Владимира Зеленского в надежде на изменения.
"Я за него не был. Я был против Порошенко. И моё мнение не изменилось - как ненавидел Порошенко, так и продолжаю ненавидеть. И да – я голосовал за Зеленского. Но, в отличие от других, я не делаю из него кумира. И откровенно могу сказать, когда он косячит, то он охренел.
Порошенко допускал одну и ту же ошибку. Откровенно не слышал народ – то есть нас.
Зеленский сейчас идет по его стопам", - уверен предприниматель.
По словам мужчины, уже сейчас началось давление на предпринимателей.
"Мы откровенно понимаем, что нужны изменения. Но давайте по-честному. Для всех так для всех. Пусть платят налоги мэры с украденных денег. Депутаты и члены всевозможных обл, райсоветов. Пора ответить за богатства заведующим отделениями в больницах и прокурорам. СБУ-шникам и полицейским. Ну всем так всем. Закон же один для всех?", - отметил он.
"Мы откровенно понимаем, что нужны изменения. Но давайте по-честному. Для всех так для всех. Пусть платят налоги мэры с украденных денег. Депутаты и члены всевозможных обл, райсоветов. Пора ответить за богатства заведующим отделениями в больницах и прокурорам. СБУ-шникам и полицейским. Ну всем так всем. Закон же один для всех?", - отметил он.
Кроме того, украинец уверен, что кадровая политика президента является провальной.
"Вы только посмотрите кого вы набрали в министры и им в замы. Они уже предлагают уголовную ответственность за фейки и манипуляции. Серьезно? А свобода слова вам знакома? Так это прописано в конституции. Мы ведь и не во времена Сталина живем. Все гайки закручиваете инакомыслящим? У нас, по тому, что предлагают министры, сразу становится ясно, на сколько они идиоты. Президент этого не видит?", - недоумевает мужчина.
Также он высказался и о сотрудничестве Украины с международными финансовыми организациями.
"Про МВФ это уже не смешно. А куда делся тот Голобородько с посыланием их в попу? Сдулся?
Вы хотите призвать в страну деньги? А может стоить поискать в офшорах на именах олигархов и в карманах депутатов и министров?", - задается вопросом мужчина.
Кроме того, он уверен, что окружение президента негативно влияет на его решения.
"У президента куча советников. И им конечно же гораздо лучше виднее - как нам жить. Жаль, они, если что, свалят за границу. А разгребать это все нам и Зеленскому. Хотя нет. Просто нам", - заключил он.
Напомним, медсестра обратилась к Зеленскому из-за зарплаты в 4200 гривен.
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