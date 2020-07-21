Президент України Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників у Луцьку

За словами гаранта, він обізнаний про всі деталі резонансної події, передає Рoliteka.net з посиланням на прес-службу Офісу президента. Про це голова держави повідомив на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Соммаругою.

Зеленський зазначив, що над звільненням громадян, які перебувають в захопленому автобусі в Луцьку, працюють професіонали, в даний час ведуться переговори з терористом.

«Ми тримаємо ситуацію під контролем, я знаю зараз, в принципі, всі деталі... Працюють професіонали. Робимо все, щоб звільнити наших заручників. На жаль, так як зараз ведуться переговори з людиною, яка захопила заручників, не можу говорити про деталі», - заявив президент.

Він також повідомив, що у Луцьку працюють співробітники МВС, СБУ, залучені представники Офісу Президента.

Нагадаємо, у вівторок 21 липня чоловік, який представився, як Максим Поганий, взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку. За словами загарбника, у нього достатньо зброї і боєприпасів. Також він заявив про ще одну бомбу в іншому місці, яку може підірвати дистанційно.

За попередньою інформацією, в заручниках знаходяться близько 10 осіб. Відомо, що Максим Поганий веде спілкування з журналістами за допомогою соціальних мереж. Він висунув кілька загальних вимог, пов'язаних з "боротьбою з системою".

Пізніше спливло справжнє ім'я луцького терориста - Кривош Максим Степанович. За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, чоловік народився 6 листопада 1975 року в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Прописаний офіційно в місті Дубно.

Стало відомо, що загарбник відсидів кілька строків у місцях позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів.

Нагадаємо, захоплення автобуса із заручниками в Луцьку, з'явилися фото і вимоги: "Зеленський і Порошенко повинні..."

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