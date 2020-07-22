Блогер і волонтер Наталя Юсупова звинуватила владу у бездіяльності на Донбасі

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Поранений український воїн, якого не змогли забрати з нейтральної смуги, помер від знекровлення. Чотири дні чоловік лежав стікав кров'ю, і ніхто йому не допоміг!! Люди, де ми живемо?? Ця інформація офіційна, політичний світ все бачив, але нічого не зробили!", - обурюється волонтер.

За її словами, вище керівництво знало про бійця, але нічого не зробило.



"Наш військовий помирав чотири дні, окупанти не давали його забрати. Всі знали, головнокомандувач, мін оборони, ОБСЄ, дипломати і нічого!! А ви розумієте, що воїн має рідних, мати, як їм з цим жити?? Що можна сказати, нелюди і все. Нехай вам загиблі хлопці кожен день сняться і не дають спати. Звірі рятують собі подібних, а люди закривають очі і відвертаються. Як можна жерти і спати, коли ви знаєте, що ваш солдатів вмирає один у полі?? Це дійсно жах", - уклала вона.

Раніше ми повідомляли, що бойовики "Л/ДНР" цілеспрямовано розстріляли групу бійців ВСУ, які в білих жилетах намагалися забрати тіло загиблого побратима.

Бійці ВСУ впевнені, що розстріл української евакуаційної групи по дорозі до тіла не був випадковим.

Тоді на українських бійців були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов'язки на руках, але росіян це не зупинило і вони зважилися на чергове військовий злочин на Донбасі.

Нагадаємо, "все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.

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