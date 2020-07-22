Поліцейські під Сумами запобігли спробі самогубства жінки
Як передає Politeka.net, про воістину героїчний вчинок правоохоронців розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, кілька тижнів тому в поліцію зателефонував житель одного з сіл Сумської області і повідомив, що його мати погрожує покінчити життя самогубством.
За його словами, кілька тижнів тому в поліцію зателефонував житель одного з сіл Сумської області і повідомив, що його мати погрожує покінчити життя самогубством.
Ця інформація надійшла до Юрія і Артему і вони негайно вирушили за вказаною Адресою. Прибувши на місце, поліцейські застали в будинку хлопця в шоковому стані, його дідуся, бабусю і бригаду швидкої допомоги.
Як з'ясувалося, жінка закрилася у ванній кімнаті, і на всі прохання вийти відповідала - почекайте декілька хвилин. Нарешті, коли звідти почувся підозрілий шум, правоохоронці не гаючи ні секунди вибили двері.
"Як виявилося, вчасно - потенційний самогубець завдала собі кілька ножових поранень і впала, стікаючи Кров'ю. Поліцейські допомогли медикам перев'язати їй рани на шиї і руках, а потім довели жінку до карети швидкої допомоги", - зазначив блогер.
Також він зазначив, що після госпіталізації жінки поліцейські залишилися з її родиною, щоб заспокоїти.
"І тільки коли від лікарів надійшла інформація, що життя пацієнтки нічого не загрожує, а її старі батьки і син, нарешті заспокоїлися - тільки тоді, хлопці зі спокійною душею поїхали продовжувати нести свою службу. І це вчинок справжніх героїв і професіоналів, які дійсно служать народу України і по-справжньому виконують свою роботу", - резюмував блогер.
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