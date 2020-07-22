Поліцейські під Сумами запобігли спробі самогубства жінки





За його словами, кілька тижнів тому в поліцію зателефонував житель одного з сіл Сумської області і повідомив, що його мати погрожує покінчити життя самогубством. Як передає Politeka.net , про воістину героїчний вчинок правоохоронців розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.За його словами, кілька тижнів тому в поліцію зателефонував житель одного з сіл Сумської області і повідомив, що його мати погрожує покінчити життя самогубством.

Ця інформація надійшла до Юрія і Артему і вони негайно вирушили за вказаною Адресою. Прибувши на місце, поліцейські застали в будинку хлопця в шоковому стані, його дідуся, бабусю і бригаду швидкої допомоги.

Як з'ясувалося, жінка закрилася у ванній кімнаті, і на всі прохання вийти відповідала - почекайте декілька хвилин. Нарешті, коли звідти почувся підозрілий шум, правоохоронці не гаючи ні секунди вибили двері.

"Як виявилося, вчасно - потенційний самогубець завдала собі кілька ножових поранень і впала, стікаючи Кров'ю. Поліцейські допомогли медикам перев'язати їй рани на шиї і руках, а потім довели жінку до карети швидкої допомоги", - зазначив блогер.

Також він зазначив, що після госпіталізації жінки поліцейські залишилися з її родиною, щоб заспокоїти.

"І тільки коли від лікарів надійшла інформація, що життя пацієнтки нічого не загрожує, а її старі батьки і син, нарешті заспокоїлися - тільки тоді, хлопці зі спокійною душею поїхали продовжувати нести свою службу. І це вчинок справжніх героїв і професіоналів, які дійсно служать народу України і по-справжньому виконують свою роботу", - резюмував блогер.