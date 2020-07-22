Полицейские под Сумами предотвратили попытку самоубийства женщины





По его словам, несколько недель назад в полицию позвонил житель одного из сел Сумской области и сообщил, что его мать угрожает покончить жизнь самоубийством. Как передает Politeka.net , о поистине героическом поступке правоохранителей рассказал блогер МиХаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.По его словам, несколько недель назад в полицию позвонил житель одного из сел Сумской области и сообщил, что его мать угрожает покончить жизнь самоубийством.

Эта информация поступила к Юрию и Артёму и они немедленно отправились по указанному Адресу. Прибыв на место, полицейские застали в доме парня в шоковом состоянии, его дедушку, бабушку и бригаду скорой помощи.

Как выяснилось, женщина закрылась в ванной комнате, и на все просьбы выйти отвечала - подождите несколько минут. Наконец, когда оттуда послышался подозрительный шум, правоохранители не теряя ни секунды выбили двери.

"Как оказалось, вовремя - потенциальная самоубийца нанесла себе несколько ножевых ранений и упала, истекая Кровью. Полицейские помогли медикам перевязать ей раны на шее и руках, а потом донесли женщину до кареты скорой помощи", - отметил блогер.

Также он отметил, что после госпитализации женщины полицейские остались с ее семьей, чтобы успокоить.

"И только когда от врачей поступила информация, что жизни пациентки ничего не угрожает, а ее престарелые родители и сын, наконец-то успокоились - только тогда, ребята со спокойной душой поехали продолжать нести свою службу. И это поступок настоящих героев и профессионалов, которые действительно служат народу Украины и по-настоящему выполняют свою работу", - заключил блогер.