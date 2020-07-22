Пенсіонерів в Україні попередили про те, що в разі порушення закону їм загрожуватимуть штрафні санкції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на «Пенсійний кур'єр».

Так, пенсіонери в Україні, які продовжують працювати після виходу на відпочинок, будуть отримувати інший розмір виплат.

«Зокрема, у разі працевлаштування громадянина перерахунок пенсії з урахуванням нового прожиткового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законодавством не передбачено», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час призначення пенсії українців зобов'язують повідомляти про те, що вони будуть продовжувати роботу.

«Якщо пенсіонер не вчасно повідомить про такі зміни, а Фонду стане відомо про це після звірки з державними реєстрами, пенсіонеру загрожуватимуть штрафні санкції. Іншими словами, його пенсія можеш зменшитися», — йдеться в тексті повідомлення.

До цього повідомлялося, що пенсійна реформа включає взаємодоповнення двох систем: солідарної й накопичувальної. Тільки в цьому випадку українці зможуть, на думку влади, отримувати гідні пенсії.

Міністр соцполітики Марина Лазебна пояснила важливі деталі.

За словами топчиновниці, нинішня солідарна система не в змозі забезпечити українцям гідний рівень життя після виходу на заслужений відпочинок. Саме тому важливо, щоб запрацювала накопичувальна система.

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