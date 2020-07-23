У Києві зафіксували розкішний автомобільний кортеж

Як передає Politeka.net фото з'явилося в Instagram-акаунті vehicles.exclusive.

На знімку видно як рухається Rolls-Royce Ghost, за яким слід Toyota LC 200. Приблизна ціна такого кортежу – 500-600 тис. доларів. І це якщо авто не броньовані (тоді коштують вони ще дорожче).

Тільки номерний знак з чотирма дев'ятками коштує трохи більше 1300 доларів (36 000 грн).

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Оголошення про продаж з'явилися на просторах інтернету.

Мова йде про пікап Chevrolet Silverado 2005 року випуску. За словами продавців, саме ця машина брала участь у зйомках першого сезону серіалу "Слуга Народу".

За сюжетом, вона належала охоронцю президента Василя Голобородька, якого зіграв Володимир Зеленський. У серіалі глава держави відмовився від кортежу, після чого катався разом зі своїм телеохранителем.

Автомобіль, який став знаменитим, продають за досить скромною ціною - 10 990 доларів. Приблизно в таку ж суму обійдеться будь-який інший автомобіль цього класу. Крім того, автори оголошення згодні обміняти машину на іншу з доплатою або компенсацією за системою Trade-in.

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