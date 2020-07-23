Вот это да!

В Киеве запечатлели роскошный автомобильный кортеж

Как передает Politeka.net, фото появилось в Instagram-аккаунте vehicles.exclusive.

На снимке видно как движется Rolls-Royce Ghost, за которым следует Toyota LC 200. Примерная цена такого кортежа – 500-600 тыс. долларов. И это если авто не бронированные (тогда стоят они еще дороже).

Только номерной знак с четырьмя девятками стоит чуть больше 1300 долларов (36 000 грн).

Ранее мы писали, что в Киеве можно купить автомобиль, на котором президент Владимир Зеленский ездил в сериале "Слуга народа"

Объявление о продаже появились на просторах интернета.

Речь идет о пикапе Chevrolet Silverado 2005 года выпуска. По словам продавцов, именно эта машина принимала участие в съемках первого сезона сериала "Слуга Народа".

По сюжету, она принадлежала охраннику президента Василия Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский. В сериале глава государства отказался от кортежа, после чего катался вместе со своим телеохранителем.

Автомобиль, ставший знаменитым, продают по довольно скромной цене - 10 990 долларов. Примерно в такую же сумму обойдется любой другой автомобиль этого класса. Кроме того, авторы объявления согласны обменять машину на другую с доплатой или компенсацией по системе Trade-in.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".