На Україну обрушилася чергова аномалія – настала зима посеред літа

Як передає Politeka.net, в Яремче на Західній Україні випав сильний град, що більше нагадує сніг. Про це стало відомо з соцмереж українців, які в даний момент знаходяться в регіоні.

Так, одні з мешканців Яремче натрапили на справжні снігові замети, коли повернулися додому. Жінка на відео стала загрібати руками сніг, показуючи його на камеру.

«В Яремче настала зима посеред літа. Буквально за кілька хвилин засипало градом так, що все навколо стало білим, як у снігу, а на подвір'ях утворилися чималі кучугури. Місцеві кажуть, що градом позбивало навіть птахів», - наголошується в повідомленні.

Ще одні користувачі мережі відзначили, що аномалія спостерігалася саме у Яремче. А ось в Буковелі нічого такого не було.

«Буковель - сонце, Яремче сонце, а на виїзді хоч лижний сезон відкривай», - пишуть люди.

Варто відзначити, що на Західній Україні, особливо в горах, досить часто випадає сніг в самий невідповідний для цього час. Зазвичай жителів Івано-Франківської області важко здивувати природними катаклізмами, але сьогоднішній град зміг це зробити.

До речі, не так давно в селі Овлочин (Волинська область) випав дуже великий град, який знищив частину врожаю.

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